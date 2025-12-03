Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 3 dicembre 2025

Questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ampio spazio verrà dedicato agli ultimi sviluppi del caso della “famiglia nel bosco”, mentre il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha convocato i genitori, Nathan e Catherine, per giovedì 4 dicembre. Inoltre, con reportage da diverse città italiane, un approfondimento sul tema della sicurezza. Una pagina, infine, sulla legge sul consenso: dopo il via libera unanime ottenuto alla Camera, la proposta di legge volta a modificare il reato di violenza sessuale per introdurre in modo esplicito il concetto del “consenso libero e attuale”, è stata bloccata al Senato. Tra gli ospiti: Andrea Delmastro (FdI), Annamaria Bernardini De Pace e Vittorio Brumotti. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.