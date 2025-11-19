Icona app
19 novembre 2025
TV

Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

di Anton Filippo Ferrari
Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 19 novembre 2025

Questa sera, mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il tema della sicurezza, osservata attraverso dati e analisi sul rapporto tra percezione e realtà dei fenomeni che interessano le città. Spazio, poi, al nodo dei quartieri residenziali che si svuotano a causa dell’overtourism: una dinamica che intreccia aspetti economici, demografici e sociali.

Infine, una pagina sul caso di Paolo Adinolfi, tornato sotto i riflettori dopo la decisione di procedere con scavi e verifiche nelle gallerie sotto la Casa del Jazz a Roma, che potrebbero portare alla luce i resti del giudice, scomparso misteriosamente il 2 luglio 1994. Tra gli ospiti: il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, Alessandro Morelli (Lega), Benedetta Scuderi (AVS), Marco Osnato (FdI) e Vittorio Brumotti. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca