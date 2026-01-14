Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 14 gennaio 2026

Questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata un’inchiesta inedita dalla Corsica sul misterioso passato dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, rispettivamente in carcere e ai domiciliari, entrambi indagati per la strage di Crans-Montana. Spazio, poi, al dibattito sul film “Buen camino” di Checco Zalone, diventato ufficialmente il film italiano con il maggior incasso di sempre nel nostro Paese: il comico pugliese, spesso politicizzato, suscita pareri discordanti tra destra e sinistra. Tra gli ospiti: Mario Sechi, Ringo e Giovanna Melandri. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.