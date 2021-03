Ready Player One: trama, cast e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, 7 marzo 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 andrà in onda Ready Player One, film di fantascienza distopico del 2018 diretto da Steven Spielberg. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo Player One del 2010 scritto da Ernest Cline, che ha anche contribuito alla sceneggiatura del film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’anno 2045 l’inquinamento e la sovrappopolazione hanno rovinato la vita sulla Terra e molte delle sue città sono diventate baraccopoli. Come via di fuga dalle loro vite nelle città decadenti, le persone si immergono nel mondo virtuale di OASIS (acronimo di Ontologically Anthropocentric Sensory Immersive Simulation), dove possono prendere parte a numerose attività per lavoro, istruzione e intrattenimento. Quando il suo co-fondatore e creatore, James Halliday, muore, annuncia tramite il suo avatar “Anorak l’Onnisciente” un concorso in cui i giocatori devono trovare un easter egg all’interno del mondo di gioco, ma per sbloccarlo servono tre chiavi nascoste nei mondi; il vincitore riceverà un quarto di trilioni di dollari e il controllo totale di OASIS. Questo attira un certo numero di Gunters (da egg hunters, “cacciatori di uova”) e la multinazionale Innovative Online Industries (IOI), guidata dal loro nuovo CEO Nolan Sorrento, che impiega i migliori giocatori, i ricercatori di Halliday e i dipendenti a contratto chiamati “Sixers” allo scopo di vincere la gara e privatizzare OASIS.

A Columbus, nell’Ohio, Wade Watts è un giovane orfano di 18 anni che vive con sua zia nella baraccopoli e su OASIS è un Gunter conosciuto con il nome di Parzival. Il ragazzo partecipa con il suo amico Aech alla prima sfida di Anorak: una gara automobilistica sulle strade di Manhattan. Durante la gara, Parzival salva una nota Gunter di nome Art3mis dall’essere “azzerata” da King Kong, cosa che avrebbe cancellato la progressione del suo personaggio. Negli archivi virtuali di Anorak, che contengono video-clip che ricostruiscono la vita di Halliday, Parzival ha un’illuminazione derivata da un commento che Halliday ha fatto al suo ex socio in affari, Ogden Morrow, e nella gara successiva ingrana la marcia indietro e scopre una scorciatoia sotterranea fino al traguardo, acquisendo la prima chiave. Art3mis, Aech, così come i giocatori Daito e Sho (amici di Aech), lo seguono subito dopo, apparendo insieme in cima al tabellone segnapunti globale e facendosi conoscere come gli “Altissimi Cinque”. In seguito a questo avvenimento, Sorrento assolda il mercenario i-R0k per eliminare Parzival.

Ready Player One: il cast

Abbiamo visto la trama di Ready Player One, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori e ruoli:

Tye Sheridan: Wade Watts / Parzival

Olivia Cooke: Samantha Cook / Art3mis

Ben Mendelsohn: Nolan Sorrento

T. J. Miller: i-R0k

Simon Pegg: Ogden Morrow / Curatore

Mark Rylance: James Halliday / Anorak l’Onnisciente

Lena Waithe: Helen Harris / Aech

Philip Zhao: Zhou / Sho

Win Morisaki: Toshiro / Daito

Hannah John-Kamen: F’Nale Zandor

Susan Lynch: Alice

Perdita Weeks: Karen / Kira

Ralph Ineson: Rick

Clare Higgins: sig.ra Gilmore

Streaming e tv

Dove vedere Ready Player One in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 7 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

