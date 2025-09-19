Race for Glory: Audi vs Lancia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 19 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Race for Glory: Audi vs Lancia, film del 2024 diretto da Stefano Mordini. La pellicola, basata su fatti realmente accaduti, descrive la rivalità tra le scuderie automobilistiche di rally Audi e Lancia al Campionato del mondo rally 1983. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Al Campionato del mondo di rally del 1983 la squadra Audi Sport e Lancia Abarth sono in competizione e in rivalità per la conquista della vittoria.

Race for Glory: Audi vs Lancia: il cast

Abbiamo visto la trama di Race for Glory: Audi vs Lancia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniel Brühl: Roland Gumpert

Riccardo Scamarcio: Cesare Fiorio

Volker Bruch: Walter Röhrl

Katie Clarkson-Hill: Jane McCoy

Esther Garrel: Michèle Mouton

Rebecca Busi: Fabrizia Pons

Enrico Oldrati: Christian Geistdorfer

Haley Bennett: giornalista

Giorgio Montanini: Ennio

Gabriele Portoghese: AD Lancia

Samuele Galli: Luigi Pirollo

Streaming e tv

Dove vedere Race for Glory: Audi vs Lancia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 19 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.