Race for Glory: Audi vs Lancia: tutto quello che c’è da sapere
Race for Glory: Audi vs Lancia: trama, cast e streaming del film
Questa sera, venerdì 19 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Race for Glory: Audi vs Lancia, film del 2024 diretto da Stefano Mordini. La pellicola, basata su fatti realmente accaduti, descrive la rivalità tra le scuderie automobilistiche di rally Audi e Lancia al Campionato del mondo rally 1983. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Al Campionato del mondo di rally del 1983 la squadra Audi Sport e Lancia Abarth sono in competizione e in rivalità per la conquista della vittoria.
Race for Glory: Audi vs Lancia: il cast
Abbiamo visto la trama di Race for Glory: Audi vs Lancia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Daniel Brühl: Roland Gumpert
- Riccardo Scamarcio: Cesare Fiorio
- Volker Bruch: Walter Röhrl
- Katie Clarkson-Hill: Jane McCoy
- Esther Garrel: Michèle Mouton
- Rebecca Busi: Fabrizia Pons
- Enrico Oldrati: Christian Geistdorfer
- Haley Bennett: giornalista
- Giorgio Montanini: Ennio
- Gabriele Portoghese: AD Lancia
- Samuele Galli: Luigi Pirollo
Streaming e tv
Dove vedere Race for Glory: Audi vs Lancia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 19 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.