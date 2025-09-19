Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Race for Glory: Audi vs Lancia: tutto quello che c’è da sapere

di Anton Filippo Ferrari
Race for Glory: Audi vs Lancia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 19 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Race for Glory: Audi vs Lancia, film del 2024 diretto da Stefano Mordini. La pellicola, basata su fatti realmente accaduti, descrive la rivalità tra le scuderie automobilistiche di rally Audi e Lancia al Campionato del mondo rally 1983. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Al Campionato del mondo di rally del 1983 la squadra Audi Sport e Lancia Abarth sono in competizione e in rivalità per la conquista della vittoria.

Race for Glory: Audi vs Lancia: il cast

Abbiamo visto la trama di Race for Glory: Audi vs Lancia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Daniel Brühl: Roland Gumpert
  • Riccardo Scamarcio: Cesare Fiorio
  • Volker Bruch: Walter Röhrl
  • Katie Clarkson-Hill: Jane McCoy
  • Esther Garrel: Michèle Mouton
  • Rebecca Busi: Fabrizia Pons
  • Enrico Oldrati: Christian Geistdorfer
  • Haley Bennett: giornalista
  • Giorgio Montanini: Ennio
  • Gabriele Portoghese: AD Lancia
  • Samuele Galli: Luigi Pirollo

Streaming e tv

Dove vedere Race for Glory: Audi vs Lancia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 19 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca