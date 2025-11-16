Quello che non so di te: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 16 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Quello che non so di te (Finding You), film del 2021 diretta da Brian Baugh. Commedia romantica tratta dal libro del 2011 There You’ll Find Me di Jenny B. Jones. Il film ha come protagonisti Rose Reid, Jedidiah Goodacre, e Katherine McNamara. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo una sfortunata audizione presso un prestigioso conservatorio di musica di New York, Finley Sinclair si reca in un villaggio costiero in Irlanda per iniziare un semestre di studio all’estero. Lì incontra la star del cinema rubacuori Beckett Rush, che sta girando l’ultima puntata di una serie fantasy medievale in cui è il protagonista. Inizia così un’improbabile storia d’amore fra i due ragazzi, provenienti da due realtà molto diverse e difficilmente compatibili.

Quello che non so di te: il cast

Abbiamo visto la trama di Quello che non so di te, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Rose Reid: Finley Sinclair

Jedidiah Goodacre: Beckett Rush

Katherine McNamara: Taylor Risdale

Patrick Bergin: Seamus

Saoirse-Monica Jackson: Emma Callaghan

Judith Hoag: Jennifer Sinclair

Tom Everett Scott: Montgomery Rush

Vanessa Redgrave: Cathleen Sweeney

Natalie Britton: Gemma Quinlan

Fiona Bell: Nora Callaghan

Ciaran McMahon: Sean Callaghan

Marion O’Dwyer: Molly

Anabel Sweeney: Keeva

Streaming e tv

Dove vedere Quello che non so di te in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 16 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.