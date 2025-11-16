Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film
Questa sera, domenica 16 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Quello che non so di te (Finding You), film del 2021 diretta da Brian Baugh. Commedia romantica tratta dal libro del 2011 There You’ll Find Me di Jenny B. Jones. Il film ha come protagonisti Rose Reid, Jedidiah Goodacre, e Katherine McNamara. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Dopo una sfortunata audizione presso un prestigioso conservatorio di musica di New York, Finley Sinclair si reca in un villaggio costiero in Irlanda per iniziare un semestre di studio all’estero. Lì incontra la star del cinema rubacuori Beckett Rush, che sta girando l’ultima puntata di una serie fantasy medievale in cui è il protagonista. Inizia così un’improbabile storia d’amore fra i due ragazzi, provenienti da due realtà molto diverse e difficilmente compatibili.
Quello che non so di te: il cast
Abbiamo visto la trama di Quello che non so di te, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Rose Reid: Finley Sinclair
- Jedidiah Goodacre: Beckett Rush
- Katherine McNamara: Taylor Risdale
- Patrick Bergin: Seamus
- Saoirse-Monica Jackson: Emma Callaghan
- Judith Hoag: Jennifer Sinclair
- Tom Everett Scott: Montgomery Rush
- Vanessa Redgrave: Cathleen Sweeney
- Natalie Britton: Gemma Quinlan
- Fiona Bell: Nora Callaghan
- Ciaran McMahon: Sean Callaghan
- Marion O’Dwyer: Molly
- Anabel Sweeney: Keeva
Streaming e tv
Dove vedere Quello che non so di te in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 16 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.