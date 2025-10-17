Quelli che mi vogliono morto: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 17 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Quelli che mi vogliono morto (Those Who Wish Me Dead), film del 2021 diretto da Taylor Sheridan. È tratto dal romanzo Those Who Wish Me Dead di Michael Koryta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La vigile del fuoco paracadutista Hannah Faber lavora in una torre di sorveglianza nella Contea di Park, in Montana; il suo è un lavoro complicato dalla depressione, che la affligge dal giorno in cui ha tentato invano di impedire la morte di un suo collega e di tre giovani campeggiatori in un incendio forestale. Il contabile Casserly, il cui capo e la famiglia sono morti in un’apparente esplosione di gas, scopre che in realtà sono stati uccisi da due spietati assassini, Jack e Patrick Blackwell. Convinto di essere il prossimo bersaglio, Owen scappa con il figlio Connor e si dirige da suo cognato Ethan Sawyer, ex-fidanzato di Hannah e vice-sceriffo; durante il viaggio i due vengono attaccati dai Blackwell, ma prima di morire Owen riesce a dare a Connor le prove contro Arthur Philipp, colui che ha assoldato i due Blackwell.

Mentre Ethan s’imbatte nei resti del mezzo di Owen, Hannah durante una perlustrazione s’imbatte in Connor e lo riporta alla torre di sorveglianza per chiamare aiuto. Incaricati da Philip di dare la caccia a Connor, i due Blackwell dapprima distraggono la polizia provocando un incendio, quindi raggiungono la casa di Ethan, dove trovano e interrogano sua moglie Allison, incinta al sesto mese, che costringono a chiamare Ethan; Allison dà un messaggio in codice al marito, per poi fuggire dai due assassini. Intanto, essendo la radio alla torre di sorveglianza messa fuori gioco da un fulmine durante una tempesta, Hannah tenta di riportare Connor in città, ma viene bloccata dall’incendio.

Seguendo la chiamata della moglie, Ethan ritorna a casa con lo Sceriffo, ma i Blackwell uccidono quest’ultimo e costringono Ethan a condurli alla ricerca del bambino attraverso il bosco, dirigendosi verso la torre di sorveglianza di Hannah; arrivativi, lo costringono a cercare Connor mentre lo sorvegliano da un albero. Nonostante Ethan tenti di convincerli che la torre sia vuota, Patrick lo vede parlare e gli spara, ferendolo gravemente. Vedendo Hannah e Connor fuggire dal retro, i Blackwell provano a prenderli ma vengono attaccati da Allison, che li ha seguiti, e quindi si dividono: Patrick insegue Hannah e Connor, mentre Jack rimane indietro per uccidere Allison, ma si fa invece uccidere da quest’ultima.

Quelli che mi vogliono morto: il cast

Abbiamo visto la trama di Quelli che mi vogliono morto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Angelina Jolie: Hannah Faber

Finn Little: Connor Casserly

Nicholas Hoult: Patrick Blackwell

Aidan Gillen: Jack Blackwell

Jake Weber: Owen Casserly

Medina Senghore: Allison Sawyer

Jon Bernthal: Ethan

Streaming e tv

Dove vedere Quelli che mi vogliono morto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 17 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.