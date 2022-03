Quasi amici: trama (storia vera), cast e streaming del film

Trama (storia vera)

Parigi, Francia. Una Maserati Quattroporte corre ad alta velocità. Alla guida c’è il giovane Driss e accanto Philippe, quest’ultimo con la barba lunga. I due vengono fermati dalla polizia a causa della forte velocità e Driss, mentre sta per essere arrestato, spiega ai poliziotti che andava veloce perché il suo amico si sente male e stavano correndo al pronto soccorso. Philippe finge di avere un ictus e gli agenti della polizia, credendo che l’uomo stia realmente male, accompagnano i due uomini all’ospedale. Dopo che gli agenti se ne sono andati Driss e Philippe si allontanano in auto. Da qui la storia di amicizia tra Driss e Philippe viene raccontata tramite un’analessi. Inizia un flashback che racconta quando Driss e Philippe si sono incontrati. Philippe Pozzo di Borgo è un ricco signore tetraplegico che vive in un grande palazzo ed è in cerca di un badante. Tra i tanti aspiranti, elegantemente vestiti e con molte referenze, si presenta Driss Bassari, un ragazzo nero trasandato e rozzo: il ragazzo non è lì per cercare di farsi assumere, ma solo per ottenere da Philippe un documento che attesti la sua partecipazione al colloquio, anche con esito negativo, per continuare a ricevere i benefici assistenziali per sé e la sua numerosa famiglia. Philippe rimane sorpreso dalla presentazione del ragazzo e lo invita a presentarsi la mattina successiva per ottenere la lettera firmata. Driss torna a casa, ma una donna che si capisce essere sua parente lo caccia di casa per essere sparito per sei mesi: Driss li aveva passati in prigione. Il giorno seguente Driss fa ritorno, e Yvonne, l’assistente di Philippe, gli mostra la casa e le mansioni che dovrà eseguire: a quanto pare, Driss può decidere se accettare la firma per l’assistenza sociale oppure lavorare per Philippe ma vivere nel lusso e nello sfarzo, per un periodo di prova.

Quasi amici: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Quasi amici, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

François Cluzet: Philippe Pozzo di Borgo

Omar Sy: Bakari “Driss” Bassari

Anne Le Ny: Yvonne

Audrey Fleurot: Magalie

Clotilde Mollet: Marcelle

Alba Gaïa Bellugi: Elisa Pozzo di Borgo

Cyril Mendy: Adama

Christian Ameri: Albert

Grégoire Oestermann: Antoine

Marie-Laure Descoreaux: Chantal

Absa Dialou Toure: Mina

Thomas Solivéres: Bastien

Salimata Kamate: Fatou

Dorothée Brière-Meritte: Éléonore

