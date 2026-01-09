Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 9 gennaio 2026

Questa sera, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma, a cura di Siria Magri, torna sulla strage di Capodanno a Crans – Montana dove sono tragicamente morti per un incendio 40 giovanissimi, di cui 6 italiani. Nel corso della serata, nuove testimonianze per capire se la tragedia si potesse davvero evitare. A seguire, si tornerà a parlare di Garlasco. Tanti gli interrogativi che girano intorno ai contenuti dei pc della vittima e di Alberto Stasi. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 9 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.