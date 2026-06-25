Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 giugno 2026

Questa sera, giovedì 25 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata di domani torna l’attenzione sul caso Garlasco. Spazio poi agli aggiornamenti sulla vicenda delle due sorelline abruzzesi Alisya e Sarah, ritrovate a Formia dopo 15 giorni dalla scomparsa dalla casa-famiglia. Infine, un focus sul giallo dell’omicidio di Pierina Paganelli, dopo la scarcerazione di Louis Dassilva. Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Andrea Biavardi, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – giovedì 25 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.