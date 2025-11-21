Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:22
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 novembre 2025

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 novembre 2025

Questa sera, venerdì 21 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Gli inquirenti vogliono capire il significato delle frasi pronunciate da Andrea Sempio nelle intercettazioni in macchina e sono tornati a concentrarsi sul famoso scontrino del giorno dell’omicidio, a cui è legato il suo alibi.

Al centro della puntata, anche il caso di Liliana Resinovich: gli occhi sono puntati sul marito, Sebastiano Visintin. Dove si trovava la mattina in cui la donna è stata uccisa? Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 21 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv venerdì 21 novembre: The Voice Senior, Tradimento, Le Iene Inside
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 21 novembre 2025
TV / The Voice Senior 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv venerdì 21 novembre: The Voice Senior, Tradimento, Le Iene Inside
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 21 novembre 2025
TV / The Voice Senior 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 21 novembre 2025
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 21 novembre
TV / The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
TV / L’Eredità non va in onda oggi, 21 novembre 2025: ecco perché, il motivo
TV / Vita in diretta non va in onda oggi, 21 novembre 2025: ecco perché, il motivo
Ricerca