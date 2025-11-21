Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 novembre 2025

Questa sera, venerdì 21 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Gli inquirenti vogliono capire il significato delle frasi pronunciate da Andrea Sempio nelle intercettazioni in macchina e sono tornati a concentrarsi sul famoso scontrino del giorno dell’omicidio, a cui è legato il suo alibi.

Al centro della puntata, anche il caso di Liliana Resinovich: gli occhi sono puntati sul marito, Sebastiano Visintin. Dove si trovava la mattina in cui la donna è stata uccisa? Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 21 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.