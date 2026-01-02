Icona app
TV

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 gennaio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 gennaio 2026

Questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco, con tutte le ultime novità sull’omicidio di Chiara Poggi. Le indagini ruotano intorno a un dubbio che ancora deve sciogliersi e cioè su quante persone ci fossero all’interno della villetta quel giorno. Il focus si concentra anche sul possibile coinvolgimento o meno del nuovo, Andrea Sempio. Il parterre di ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 2 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca