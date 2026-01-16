Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 gennaio 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 gennaio 2026

Questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del programma, Garlasco, i computer di Chiara Poggi e di Alberto Stasi potrebbero diventare testimoni silenziosi ma fondamentali e potrebbero rivelare cosa sia successo la sera prima della morte della ragazza. Si tornerà a parlare di Federica Torzullo, la donna di Anguillara Sabazia (Roma) scomparsa lo scorso 8 gennaio, dopo che gli inquirenti hanno inserito nel registro degli indagati il marito e, durante un sopralluogo di ieri, sono state ritrovate tracce di sangue nella casa della 41enne. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 16 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 16 gennaio 2026
TV / Love Affair – Un grande amore: tutto quello che c’è da sapere
TV / Tali e quali 2026: le anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) della seconda puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 16 gennaio 2026
TV / Love Affair – Un grande amore: tutto quello che c’è da sapere
TV / Tali e quali 2026: le anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) della seconda puntata
TV / Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tali e quali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata dello show
TV / Ferrari: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 2
TV / La Ruota dei Campioni: il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5
TV / Ascolti tv giovedì 15 gennaio: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Piazzapulita
TV / Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 15 gennaio 2026
Ricerca