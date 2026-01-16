Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 gennaio 2026

Questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del programma, Garlasco, i computer di Chiara Poggi e di Alberto Stasi potrebbero diventare testimoni silenziosi ma fondamentali e potrebbero rivelare cosa sia successo la sera prima della morte della ragazza. Si tornerà a parlare di Federica Torzullo, la donna di Anguillara Sabazia (Roma) scomparsa lo scorso 8 gennaio, dopo che gli inquirenti hanno inserito nel registro degli indagati il marito e, durante un sopralluogo di ieri, sono state ritrovate tracce di sangue nella casa della 41enne. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 16 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.