Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 dicembre 2025

Questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco che, dopo 18 anni, sarebbe sempre più vicina a una svolta. Tanti ancora i dubbi da sciogliere: gli inquirenti si stanno concentrando sui risultati della perizia sulle unghie di Chiara Poggi. Intanto, si continua a indagare anche sul possibile movente di Alberto Stasi.

Al centro della puntata, anche il caso di Liliana Resinovich: dopo quasi quattro anni dalla sua scomparsa continua lo scambio di accuse tra il marito Sebastiano Visintin e l’amico speciale di Lilli, Claudio Sterpin. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 12 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.