Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 aprile 2026

Questa sera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, con una testimonianza esclusiva, il giallo di Campobasso: continuano le indagini sulla drammatica vicenda di Antonella e Sara, madre e figlia, per capire chi ha messo il potente veleno nei piatti di una cena di Natale. Si torna a parlare anche di Garlasco con tutti gli ultimi aggiornamenti, dal numero di persone sulla scena del crimine al possibile movente legato ai video privati di Chiara. E ancora, focus su Pierina Paganelli e le ultime novità sul caso di Pamela Genini, con la presenza in studio dell’amico Francesco Dolci. Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Paolo Colonnello, Caterina Collovati e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 10 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.