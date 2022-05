Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 maggio 2022

Questa sera, lunedì 9 maggio 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 9 maggio 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Nel giorno della parata militare sulla Piazza Rossa, l’analisi delle armi e dei messaggi di Putin in primo piano questa sera a Quarta Repubblica, il talkshow condotto ogni lunedì da Nicola Porro in prima serata su Rete 4. Nel corso della serata, una ricostruzione, con dettagli inediti, della misteriosa tragedia nella villa di Lloret de Mar, in Spagna, dove in aprile sono stati trovati senza vita i corpi del miliardario russo ex dirigente di Novatek Sergey Protosenya, della moglie e della figlia.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 9 maggio 2022? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento: la responsabile Esteri del Partito Democratico, Lia Quartapelle, appena rientrata da una missione a Kiev, il docente del Pontificio Istituto Orientale padre Stefano Caprio, il presidente della Fondazione del Vittoriale Giordano Bruno Guerri, Toni Capuozzo, Cristina Giuliano e Federico Rampini. Anche stasera ascolteremo gli interventi di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 9 maggio 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.