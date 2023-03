Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 6 marzo 2023

Questa sera, lunedì 6 marzo 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 6 marzo 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata la manifestazione antifascista di Firenze e il caso Cospito con gli incidenti al corteo degli anarchici di Torino. Si parlerà anche di immigrazione con la tragedia di Cutro e le polemiche politiche sui soccorsi. Con reportage, cifre e approfondimenti, ci si occuperà anche delle varie direttive green imposte dall’Unione europea che rischiano di mettere in crisi famiglie e imprese. Poi, nel corso della puntata di oggi di Quarta Repubblica, l’omaggio a Lucio Battisti nell’anniversario della nascita di uno tra gli artisti italiani più amato e discusso. Parteciperanno al dibattito: Galeazzo Bignami, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Debora Serracchiani, Pietrangelo Buttafuoco, Angelo Bonelli, Davide Tabarelli, Red Ronnie e Daniele Capezzone. Non mancheranno le incursioni di Gene Gnocchi. Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 6 marzo 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.