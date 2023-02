Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 6 febbraio 2023

Questa sera, lunedì 6 febbraio 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 6 febbraio 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

L’intervista al vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà al centro del nuovo appuntamento con il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro.

Tra i temi della puntata il caso Cospito, con le manifestazioni anarchiche nelle piazze italiane e il dibattito politico sulla misura carceraria del 41 bis. Con reportage, cifre e approfondimenti, ci si occuperà anche della decisione della Bce di alzare i tassi, con il rischio stangata sui mutui degli italiani, e della proposta dell’Ue di vietare la vendita delle caldaie a gas a partire dal 2029. Poi, un focus sul cibo sintetico, che potrebbe arrivare presto sulla nostra tavola e che rischia di mettere in difficoltà la filiera agroalimentare del made in Italy.

Parteciperanno al dibattito: Elisabetta Gardini di Fratelli d’Italia, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, il segretario generale Fabi Lando Maria Sileoni, l’economista Giuliano Cazzola, Daniele Capezzone e il giurista Sabino Cassese. Non mancheranno poi le incursioni di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 6 febbraio 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.