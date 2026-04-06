Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 6 aprile 2026

Questa sera, lunedì 6 aprile 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 6 aprile 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, condotta da Nicola Porro, la politica e gli effetti del conflitto in Iran sulla tenuta economica dell’Italia. A seguire, un’ inchiesta sulle truffe e gli ultimi sviluppi giudiziari sul caso Ramy. Infine, l’inchiesta su Epstein e le conseguenze politiche per Donald Trump. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Stefano Cappellini, Veronica Gentili, Francesco Verderami, Carlo Cottarelli, Davide Tabarelli, Edward Luttwak, Fausto Biloslavo, Rita dalla Chiesa, Piero Sansonetti, Maddalena Loy, Maria Luisa Rossi Hawkins, Antonio Monda, Andrea Ruggieri, Simonetta Matone, Paolo Cento e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.