Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 3 ottobre 2022

Questa sera, lunedì 3 ottobre 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 3 ottobre 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata di stasera non si parlerà solo di ministri papabili, ma anche del sabotaggio dei gasdotti Nord Streaming che hanno scosso l’Europa. Il faccia a faccia della settimana sarà con il direttore d’orchestra Beatrice Venezi, che preferisce non essere chiamata “direttrice”. Tra i servizi, un reportage dalla Germania dove si stanno costruendo a tempo di record cinque rigassificatori, l’allarme per il posto di lavoro dei dipendenti della raffineria del colosso russo Lukoil in provincia di Siracusa; un documento sulle condizioni dei migranti minorenni non accompagnati che arrivano a Roma, le manifestazioni di piazza delle femministe e i timori degli intellettuali di sinistra dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle ultime politiche. Tra gli ospiti: Michele Santoro, il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida, il politologo Alessandro Campi, il vaticanista Piero Schiavazzi, il fondatore di Italexit Gianluigi Paragone; il consigliere della Regione Campania Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde) appena eletto deputato, la portavoce nazionale di Potere al Popolo Marta Collot, l’attivista Jasmine Cristallo, il consulente del settore energetico Antonio Rizzo e l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci (Colap). Torneranno anche Gene Gnocchi e Vittorio Sgarbi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 3 ottobre 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.