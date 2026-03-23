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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 marzo 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 marzo 2026

Questa sera, lunedì 23 marzo 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 23 marzo 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

La puntata sarà preceduta dallo Speciale Referendum, condotto da Nicola Porro, dalle 14:50 alle 19:00. Collegamenti e dirette dai comitati racconteranno la giornata politica. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Lucio Malan, Maurizio Belpietro, Francesco Verderami, Stefano Zurlo, Giovanna Vitale, Maurizio Lupi, Stefano Cappellini, Roberto Napoletano, Matilde Siracusano, Davide Desario, Claudio Cerasa, Mario Sechi, Andrea Ruggieri, Simonetta Matone e Veronica Gentili.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 23 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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