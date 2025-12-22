Icona app
22 dicembre 2025
TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 22 dicembre 2025

di Antonio Scali
Questa sera, lunedì 22 dicembre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 22 dicembre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, lo sgombero del centro sociale Askatasuna e le successive reazioni, sfociate negli scontri in piazza a Torino. A seguire, il caso della “famiglia nel bosco”, dopo che la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni che, a partire dal 20 novembre scorso, ha sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il trasferimento dei figli in una casa-famiglia. Infine, un focus sull’inchiesta di Garlasco, con le novità emerse nelle ultime settimane. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Antonio Di Pietro, Tommaso Cerno, Angelo D’Orsi, Francesca Bubba, Andrea Ruggieri, Sonia Gaiola, Rita Cavallaro, Massimo Lugli, Francesco Compagna, Armando Palmegiani, Pasquale Linarello e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
