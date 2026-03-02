Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 marzo 2026

Questa sera, lunedì 2 marzo 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 2 marzo 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, l’escalation del conflitto in Iran, dopo l’attacco lanciato da Stati Uniti e Israele. Sullo sfondo, la morte di Ali Khamenei e gli scenari futuri per Teheran. Collegamenti da Dubai, Gerusalemme e Washington racconteranno le prossime mosse di Donald Trump e Benjamin Netanyahu. A seguire, il caso Garlasco con un’intervista esclusiva ad Andrea Sempio. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Paolo Scaroni, Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Fausto Biloslavo, Edward Luttwak, Nello Del Gatto, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Greta Cristini, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 2 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.