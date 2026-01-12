Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:38
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 12 gennaio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 12 gennaio 2026

Questa sera, lunedì 12 gennaio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 12 gennaio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera un approfondimento sulla tragedia di Crans-Montana, con racconti e testimonianze inedite che ricostruiscono i momenti più drammatici dell’incendio. A seguire, il noto flautista italiano Andrea Griminelli offrirà un contributo musicale alle giovani vittime del dramma di Crans-Montana. Spazio poi alla politica estera: dalle proteste in Iran ai nuovi scenari in Venezuela, fino alle manifestazioni in Italia a sostegno di Maduro. In chiusura, ampio spazio alla nuova indagine sul caso Garlasco, con gli ultimi sviluppi e i punti ancora controversi dell’inchiesta. Parteciperanno al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Agostino Miozzo, Alessandra Viero, Paolo Bernasconi, Lorenzo Quadri, Martina Bellomia, Fausto Biloslavo, Stefano Cappellini, Stefano Zurlo, Rita Cavallaro, Marina Baldi, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca