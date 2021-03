Quanto guadagna Zlatan Ibrahimovic: stipendio, cachet Sanremo 2021

Quanto guadagna (stipendio) Zlatan Ibrahimovic per prendere parte come ospite fisso al Festival di Sanremo 2021? Tanti italiani, vedendolo su Rai 1, se lo stanno chiedendo. Secondo le indiscrezioni del settimanale Chi, l’attaccante avrebbe firmato il contratto per Sanremo lo il 30 dicembre 2020. Per le cinque serate in programma dal teatro Ariton di Sanremo Ibrahimovic dovrebbe percepire un cachet di 50mila euro a serata, lo stesso che dovrebbe toccare pure a Fiorello.

Stipendio Milan

Ma quanto guadagna Ibrahimovic come giocatore del Milan? Il contratto di Zlatan, rinnovato fino a giugno 2021, prevede uno stipendio di 4,5 milioni di euro all’anno. Uno stipendio “basso” per il campione che in carriera – quando era all’apice del successo e della forma fisica – ha guadagnato molto di più. Ma partiamo dalla fine. Quando era in America (Los Angeles) Ibra è stato tra i calciatori più pagati della Major League Soccer, la Serie A statunitense. L’ingaggio di Ibrahimovic per i Los Angeles Galaxy ammontava infatti a circa 6,3 milioni di euro, bonus esclusi.

Secondo Forbes, il patrimonio finanziario di Ibrahimovic (cifre risalenti al 2017) era stimato in circa 32 milioni di dollari, diverse altre fonti (non del tutto confermate) e più recenti fanno invece salire la cifra a 90 milioni di dollari. Il periodo d’oro di Ibra risale però all’epoca del suo ingaggio con l’Inter, 12 milioni di euro a stagione, che lo rendevano tra il 2006 e il 2009 uno dei calciatori più pagati del mondo. Al 2016 France Football lo inseriva quarto calciatore tra i più pagati al mondo, con quasi 29 milioni di dollari guadagnati tra la sua attività di calciatore e testimonial. Cifre da capogiro a cui aggiungere quelle incassate da altre attività come sponsor, investimenti e ospitate tv (vedi Sanremo 2021).

Look a Sanremo 2021

Abbiamo visto quanto guadagna Zlatan Ibrahimovic (calcio e Sanremo 2021), ma quale sarà il suo look al Festival? Il giocatore rossonero dovrebbe indossare solo ed esclusivamente completi firmati da Dsquared2. L’attaccante infatti è già testimonial del marchio creato dai fratelli canadesi Dean & Dan.

