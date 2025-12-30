Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Purché finisca bene – La voce di Cupido: tutto quello che c’è da sapere

di Anton Filippo Ferrari
Purché finisca bene – La voce di Cupido: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 30 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Purché finisca bene – La voce di Cupido, film del 2025 diretto da Ago Panini con Chiara Francini, Giorgio Marchesi, Michele Rosiello, Roberto Scorza, Mattia Procopio, Max Mazzotta, Giacomo Pozzetto, Francesca Giovannetti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Paola è una camionista dal carattere volitivo e aspro, che si mostra al mondo come sarcastica e senza peli sulla lingua. In realtà, sotto sotto, nasconde un animo sensibile, tanto che il suo podcast preferito, quello che ascolta tutte le volte che è in viaggio, è il romantico La voce di Cupido, condotto da una voce profonda e sensuale di cui lei si è innamorata. Una mattina, Paola ha un incidente con una macchina guidata proprio da Lucio, la voce del podcast. La sorpresa è grande, ma anche il danno al camion non scherza.

Purché finisca bene – La voce di Cupido: il cast

Abbiamo visto la trama di Purché finisca bene – La voce di Cupido, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori principali: Chiara Francini, Giorgio Marchesi, Michele Rosiello, Roberto Scorza, Mattia Procopio, Max Mazzotta, Giacomo Pozzetto e Francesca Giovannetti.

Streaming e tv

Dove vedere Purché finisca bene – La voce di Cupido in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 30 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
