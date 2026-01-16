Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 16 gennaio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

In studio il giornalista e scrittore Paolo Giordano, protagonista di un confronto sui temi più rilevanti dell’attualità. Roberto Saviano torna con un intervento sulla tragedia di Crans-Montana e sulle implicazioni della mafia corsa. La pagina internazionale sarà affidata all’attivista e scrittrice iraniana Pegah Moshir Pour. Ampio spazio sarà dedicato al reportage della settimana che seguirà il progetto “Boxe contro l’assedio” dei responsabili delle Palestre Valerio Verbano e di quella Popolare del Quarticciolo. Sono stati in Cisgiordania e ci racconteranno la loro esperienza. I monologhi della puntata saranno affidati alla stand up comedian Benedetta Orlando, mentre la parte musicale sarà curata dalla band italiana Planet Funk, con una performance dal vivo che accompagnerà la serata.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e della band formata da Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

I momenti di Propaganda Live

Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Propaganda in streaming

Dove vedere la puntata di oggi – venerdì 16 gennaio 2026 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.