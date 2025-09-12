Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 12 settembre 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 12 settembre? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

Stasera per la prima volta in studio ci sarà Neffa, cantautore e rapper autore di Canerandagio Parte 2, album da poco uscito, che arricchirà il programma con le sue performance musicali. Torneranno anche i monologhi inediti di Andrea Pennacchi, Federica Cacciola e Benedetta Orlando, pronti a coinvolgere il pubblico tra ironia e riflessione. Il primo reportage della nuova stagione ha portato Diego Bianchi sulla Striscia di Gaza a bordo di un aereo giordano impegnato nel lancio di aiuti umanitari. Il conduttore offrirà così agli spettatori uno sguardo sulle emergenze e sulle difficoltà vissute in quella zona del mondo. Il viaggio continuerà, poi, fino ad Amman, all’interno dell’ospedale di Medici Senza Frontiere. Qui ogni giorno vengono portati i feriti dei conflitti mediorientali, in particolare palestinesi.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e della band formata da Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

I momenti di Propaganda Live

Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Propaganda in streaming

Dove vedere la puntata di oggi – venerdì 12 settembre 2025 – di Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.