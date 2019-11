Prodigi – La musica è viva, gli ospiti della serata benefica dedicata al talento

Questa sera, mercoledì 13 novembre 2019, arriva in prima serata su Rai 1 Prodigi – La musica è viva, un evento dedicato al talento e alla solidarietà in collaborazione con UNICEF ed EndemolShine Italia. Ma quali sono gli ospiti della serata?

Quel che sappiamo è che l’evento porterà sul palcoscenico nove giovanissimi talenti che concorreranno per arrivare al primo posto. Sono tutti giovani e promettenti, i talenti di questa sera, spaziando dal canto al ballo. E ognuno di loro sarà valutato da una giuria: Arisa, Rossella Brescia, Luciano Cannito e Beppe Vessicchio avranno il compito di giudicare le esibizioni dei piccoli artisti, anche se poi il voto sarà assegnato da una giuria tecnica.

A condurre la serata saranno Flavio Insinna e Serena Autieri, con il supporto della giovane Giulia Golia, prodigio del canto della scorsa edizione (che conquistò il pubblico con la sua interpretazione di Mary Poppins).

Tutto quello che c’è da sapere su Prodigi, il programma di Rai 1

Prodigi, gli ospiti dell’evento: da Ultimo ad Alessandra Mastronardi

Parliamo degli ospiti della serata. Ultimo, il celebre cantautore romano, ha preparato un video, realizzato in una scuola elementare della capitale e sarà trasmesso nel corso della serata.

Sul palco saliranno diversi volti del mondo dello spettacolo (e non), partendo dalla Madrina della Mostra del cinema di Venezia 2019: Alessandra Mastronardi, la Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia, sarà accompagnata da Andrea Iacomini (Portavoce dell’UNICEF Italia) e porterà una testimonianza sulle storie di riscatto delle famiglie siriane fuggite dalla guerra che vivono nei campi per rifugiati in Libano.

Tutti i concorrenti di Prodigi

Tra gli ospiti di Prodigi figura anche Roberto Mancini che racconterà, insieme a Paolo Rozera, la sua esperienza sul campo in Giordania, nel campo per rifugiati siriani di Za’atari.

Oltre ai nove talenti si esibiranno anche bambini provenienti da paesi come Gambia, Panama e Sierra Leone, bambini che racconteranno della loro passione per il canto e la danza e di come questo fuoco abbia permesso loro di continuare a sognare nonostante la povertà e le difficoltà.

La giuria della quarta edizione di Prodigi

Si esibirà anche la musicista Sona Jobarteh, che accoglie bambini provenienti da famiglie vulnerabili grazie alla Gambia Accademy of Music and Culture e l’aiuto dell’UNICEF.

Potrebbero interessarti Volevo fare la rockstar, anticipazioni terza puntata del 13 novembre su Rai 2 Prodigi, la giuria del programma di Rai 1: Arisa, Rossella Brescia, Luciano Cannito e Beppe Vessicchio Matteo Pomposelli: chi è il musicista in gara a Prodigi 2019

Si esibirà anche Leonus Johnson, bambino prodigio noto come “Leonus Di Genius” che a soli otto anni ha già partecipato a tantissimi progetti musicali a Sierra Leone.

Come sostenere l’UNICEF: le donazioni dei telespettatori

Nel corso della serata ciascun telespettatore potrà dare il suo contributo al fine di aiutare i bambini più poveri del mondo a crescere protetti e ad avere l’opportunità di sviluppare i propri talenti in un modo semplicissimo. Sarà infatti possibile donare: 2 euro al 45525 con SMS da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Iliad e CoopVoce; 5 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile; 5 o 10 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb. Infine sarà possibile anche effettuare una donazione regolare di 9 euro mensili telefonando al numero verde 800 07 06 06 o tramite donazione sul sito www.unicef.it/tv.