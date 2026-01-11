Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:44
Home » Spettacoli » TV
TV

Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Questa sera, domenica 11 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Prima di noi, serie tv in cinque puntate – diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella – che racconta una saga famigliare, che attraversa la Storia e che diventa romanzo di formazione di una nazione intera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1930. I giovani Sartori diventano grandi. Renzo stringe amicizia con Flaviut, figlio di Leone. Gabriele studia con Luciano, ricco compagno di scuola. L’ipersensibile Domenico preoccupa i genitori e Nadia appare sempre più stanca. Maurizio viene ricattato dai Becchiarutti, i fascisti del paese, che gli chiedono di fare i nomi degli oppositori in cambio del silenzio sulla diserzione da loro scoperta. Maurizio si rifiuta, ma, di fronte alla minaccia nei confronti dei figli, cede.

1938. Gabriele lavora come dattilografo, Domenico aiuta in un negozio, Renzo viene assunto in un cantiere. Nadia perde sua madre e una medium le preannuncia l’arrivo di una nuova guerra mondiale. Maurizio, affranto per la delazione estorta dai fascisti, riabbraccia Leone tornato dal confino. Desidera farsi perdonare da tutti. Cerca di recuperare, anche se tardivamente, il rapporto con i figli. Non riesce però a partecipare alla serata inaugurale del cineclub, messo su da Gabriele e Luciano. Per strada si trova a soccorrere una donna. Poi si accascia nel freddo della notte.

Prima di noi: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Prima di noi, ma qual è il cast della serie tv? A interpretarla sono Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Diane Fleri, Benedetta Cimatti, Fausto Maria Sciarappa, Romana Maggiora Vergano ed Elena Lietti.

Streaming e tv

Dove vedere Prima di noi in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, domenica 11 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca