Prima della Scala 2021: durata e quando finisce il Macbeth di Verdi su Rai 1

Quanto dura e quando finisce la Prima della Scala 2021 di oggi, 7 dicembre, trasmessa in diretta su Rai 1, con l’opera Macbeth di Verdi? La durata è di oltre tre ore, per un’opera in quattro atti, tratta dal capolavoro di Shakespeare. Un appuntamento imperdibile, anche mondano, che torna finalmente in presenza, per aprire la stagione della Scala di Milano. La direzione musicale è in capo al Maestro Riccardo Chailly. Dirige l’opera il regista David Livermore. La scenografia è di Giò Forma, i costumi sono di Gianluca Falaschi. Le voci che interpretano il Macbeth di Verdi sono di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov.

La Rai garantirà una copertura straordinaria dell’evento, con la diretta a partire dalle 17.45 su Rai 1. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, è trasmesso in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD canale 501 e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la Prima. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare Macbeth nelle case degli Italiani, con il commento di Milly Carlucci e Bruno Vespa, e i collegamenti di Stefania Battistini dal foyer, mentre per Radio3 seguiranno la diretta Gaia Varon e Nicola Pedone.

Cambio di programmazione su Rai 1

Per l’occasione verrà stravolto il palinsesto di Rai 1, visto che come detto la Prima della Scala 2021 ha una durata di oltre tre ore. La Vita in diretta con Alberto Matano chiuderà alle 17.45 per lasciare spazio alla Scala. Salterà dunque il consueto appuntamento con L’Eredità. Il Tg1 delle 20 andrà in onda in forma ridotta intorno alle 19.40, durante l’intervallo, per poi ridare la linea fino alla fine dell’opera alla Scala. La diretta della Prima dovrebbe terminare intorno alle 21.30, per poi lasciare spazio a film La concessione del telefono – C’era una volta Vigata. Non andrà in onda dunque I Soliti ignoti.

Prima della Scala 2021: diretta tv e streaming

Dove vedere la Prima della Scala 2021 in diretta tv e in streaming? Rai Cultura propone in diretta e in esclusiva l’opera martedì 7 dicembre a partire dalle 17.45 su Rai1. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, è trasmesso in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD canale 501 e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la Prima.

Anche quest’anno grande attenzione è stata riservata alla ripresa audio e video dello spettacolo, curata dal Centro di Produzione Tv Rai di Milano, con 12 telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 13 radiomicrofoni dedicati ai solisti che serviranno per la trasmissione stereofonica, oltre che per la radiocronaca in diretta in onda su Radio3, con audio surround per le sale cinematografiche e per la Tv.

Inoltre grazie all’iniziativa sociale del Comune di Milano ‘Prima Diffusa’, si potrà seguire l’Opera in 40 sedi sul territorio milanese e sul maxischermo nella Galleria Vittorio Emanuele II. Rai Com distribuisce l’opera live in oltre 30 cinema italiani e anche in diverse sale di Spagna, Norvegia, Finlandia, Svizzera, Polonia, Olanda e Gran Bretagna. L’opera verrà replicata in differita nelle sale di Australia, sud America, Russia, Belgio, Francia.