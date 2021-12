Scena terza

In una stanza del castello Macbeth riflette e si prepara alla battaglia contro Malcolm, Macduff ed i loro alleati. Il soliloquio è interrotto dall’annuncio della morte di Lady Macbeth, ma la sua attenzione è rivolta più ai messi che gli annunciano che la foresta di Birnam si sta muovendo. Come avevano predetto le streghe. La battaglia finale si avvicina.

Scena quarta

In una pianura circondata da foreste e colline avanzano le truppe di Malcolm. Macbeth viene ucciso in duello da Macduff. Malcolm dichiara la sua vittoria.

Orario, durata, a che ora inizia e quando finisce

A che ora inizia e quanto dura la Prima della Scala 2021? La durata del Macbeth di Verdi è di oltre tre ore. Rai 1 garantirà la diretta a partire dalle 17.45. Per l’occasione cambierà notevolmente la programmazione di Rai 1 di oggi, 7 dicembre 2021. La Vita in diretta con Alberto Matano chiuderà alle 17.45 per lasciare spazio alla Scala.

Salterà dunque il consueto appuntamento con L’Eredità. Il Tg1 delle 20 andrà in onda in forma ridotta intorno alle 19.40, durante l’intervallo, per poi ridare la linea fino alla fine dell’opera alla Scala. La diretta della Prima dovrebbe terminare intorno alle 21.30, per poi lasciare spazio a film La concessione del telefono – C’era una volta Vigata. Non andrà in onda dunque I Soliti ignoti.

Inoltre grazie all’iniziativa sociale del Comune di Milano ‘Prima Diffusa’, si potrà seguire l’Opera in 40 sedi sul territorio milanese e sul maxischermo nella Galleria Vittorio Emanuele II. Rai Com distribuisce l’opera live in oltre 30 cinema italiani e anche in diverse sale di Spagna, Norvegia, Finlandia, Svizzera, Polonia, Olanda e Gran Bretagna. L’opera verrà replicata in differita nelle sale di Australia, sud America, Russia, Belgio, Francia.

Prima della Scala 2021: diretta tv e streaming

Dove vedere la Prima della Scala 2021 in diretta tv e in streaming? Rai Cultura propone in diretta e in esclusiva il Macbeth martedì 7 dicembre a partire dalle 17.45 su Rai1. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, è trasmesso in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD canale 501 e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la Prima. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare Macbeth nelle case degli Italiani, con il commento di Milly Carlucci e Bruno Vespa, e i collegamenti di Stefania Battistini dal foyer, mentre per Radio3 seguiranno la diretta Gaia Varon e Nicola Pedone.

Anche quest’anno grande attenzione è stata riservata alla ripresa audio e video dello spettacolo, curata dal Centro di Produzione Tv Rai di Milano, con 12 telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 13 radiomicrofoni dedicati ai solisti che serviranno per la trasmissione stereofonica, oltre che per la radiocronaca in diretta in onda su Radio3, con audio surround per le sale cinematografiche e per la Tv.

Come per la Tosca nel 2019, anche quest’anno, la trasmissione di un’opera sarà corredata dall’audiodescrizione in diretta, grazie alla quale anche le persone cieche e ipovedenti potranno avvalersi di tutte quelle informazioni visive non trasmesse verbalmente – costumi, aspetto e mimica dei personaggi, azioni non parlate, location, scenografia e luci – tale accessibilità sarà estesa anche a tutto ciò che accadrà intorno allo spettacolo e verrà trasmesso in tv prima dell’inizio e durante l’intervallo.

Sarà possibile seguire la Prima della Scala 2021 anche all’estero, sui canali televisivi Arte (Francia), ZDF (Germania), RPT (Portogallo) RSI (Svizzera), CESKA TELEVIZE (Repubblica Ceca), ACTION 24 (Grecia) e MTVA (Ungheria). Sarà inoltre trasmessa in differita in Giappone dalla tv pubblica NHK, in Corea da IL MEDIA e in Russia da TV Kultura. Per il mercato dell’audiovisivo è prevista per il 2022 l’uscita di un DVD dello spettacolo.