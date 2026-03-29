Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:33
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 29 marzo 2026, su Rai 3

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 29 marzo 2026 su Rai 3

Questa sera, domenica 29 marzo 2026, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 29 marzo 2026 alle ore 21,20 su Rai 3.

Anticipazioni

PresaDiretta Open apre la puntata parlando di giovani e violenza – nei giorni in cui un’insegnante è stata accoltellata da parte di uno studente di 13 anni in provincia di Bergamo – mentre PresaDiretta si occupa di mafie. Racconto Criminale, in onda domenica 29 marzo, alle 20.30, su Rai 3.
La violenza giovanile dilaga in Italia: non solo nelle periferie, ma ovunque. PresaDiretta indaga il fenomeno mafioso, che cambia pelle e chiede alla società di fare altrettanto. Da Brescia all’Ecuador, dall’Albania a Prato: la ricostruzione delle rotte globali del narcotraffico e i sistemi criminali cinese e albanese che condizionano economia, istituzioni e società, sia in Italia che all’estero.
PresaDiretta Open, nella prima parte della serata, racconta le storie di un quattordicenne pestato dopo il catechismo in Molise, di un universitario rimasto quasi paralizzato per 50 euro dopo le botte, di un sedicenne ucciso con 25 coltellate a Pescara e di un ragazzo accoltellato a morte nei corridoi di una scuola a La Spezia. Un viaggio attraverso i tanti volti della violenza giovanile, con le testimonianze di carabinieri, magistrati, presidi, educatori e ragazzi che quella violenza l’hanno subita o commessa. Ragazzi sempre più giovani, sempre più soli, con una soglia di empatia che si abbassa di anno in anno. Il governo risponde con misure severe, ma chi lavora ogni giorno con i minori avverte: la punizione da sola non basta. Dietro ogni ragazzo che aggredisce, c’è qualcosa che la società non ha saputo vedere in tempo. Ospite Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta per analizzare con Riccardo Iacona le tante domande del disagio giovanile.
E poi la puntata intitolata Racconto Criminale. A Prato il distretto cinese del pronto moda più grande d’Europa nasconde una rete di illegalità sistemica: contrabbando, evasione, lavoro nero e sfruttamento. Accanto a questa realtà opera una criminalità organizzata che controlla logistica e mercati con violenza crescente. Ci sono sentenze che riconoscono l’esistenza di una vera e propria mafia cinese e il Procuratore Capo Luca Tescaroli lancia l’allarme su una delinquenza in espansione, capace di penetrare le istituzioni e stringere alleanze con altre mafie italiane e albanesi.
Il racconto si sposta poi sulla rete albanese della cocaina all’assalto dell’Italia, con i clan che trattano con la ‘ndrangheta. PresaDiretta segue il Gruppo Operativo Antimafia della Guardia di Finanza tra Brescia e Bergamo e ricostruisce come i clan albanesi siano diventati i grossisti preferiti delle mafie italiane: affidabili, invisibili, capaci di consegnare a domicilio. Il reportage prosegue nell’Albania dei soldi sporchi, da Tirana a Durazzo: grattacieli e resort finanziati dalla cocaina, con la criminalità organizzata infiltrata nei porti, nelle istituzioni e in Parlamento.
Il viaggio lungo le rotte internazionali della droga arriva in Ecuador, da dove parte la maggior parte della cocaina diretta in Europa e negli Stati Uniti: solo dal porto di Guayaquil ne transita il 70%, un mercato da 30 miliardi l’anno gestito da ‘ndrangheta, cartelli messicani e mafia albanese. Per la prima volta le telecamere entrano nel carcere più pericoloso del paese. La testimonianza, infine, di chi resiste: giornalisti investigativi minacciati di morte, una suora comboniana che sfida le bande, le figlie dell’ex candidato alla presidenza Villavicencio – ucciso dalle gang – che chiedono verità.

Presa Diretta vi aspetta questa sera, domenica 29 marzo 2026, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 29 marzo 2026
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 29 marzo 2026
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 29 marzo
Ti potrebbe interessare
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 29 marzo 2026
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 29 marzo 2026
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 29 marzo
TV / Imma Tataranni 5: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 29 marzo 2026
TV / Imma Tataranni 5 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Ascolti tv sabato 28 marzo: Canzoninissima, Amici, il serale, Pari e dispari
TV / A che ora inizia la Messa Domenica delle Palme 2026: l’orario della celebrazione con Papa Leone XIV
TV / Messa Domenica delle Palme 2026 Papa Leone XIV streaming e diretta tv: dove vedere
TV / Messa in tv 29 marzo 2026 (Domenica delle Palme), dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
Ricerca