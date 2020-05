Poco di Tanto, Maurizio Battista su Ra 2: le anticipazioni del 27 maggio

Torna questa sera, 27 maggio 2020, Poco di Tanto, lo show con Maurizio Battista in prima serata su Rai 2. Un esilarante ed emozionante viaggio nel tempo in compagnia del popolare comico romano. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera?

Poco di tanto, le anticipazioni della terza puntata

Dopo aver vissuto, nelle puntate precedenti, le dolci atmosfere degli anni Sessanta con Orietta Berti e Don Backy ed esserci poi tuffati negli anni Settanta con Riccardo Fogli e Sandro Giacobbe, questa sera a Poco di Tanto con Maurizio Battista approderemo negli eclettici anni ’80. Ospiti anche questa volta, due musicisti che hanno lasciato il segno nell’immaginario italiano di quel periodo: Gazebo e Michele Zarrillo.

Come sempre uno sguardo al passato con l’ironia e lo stile che caratterizza da sempre Battista. Il comico romano vestirà i panni inediti di un insolito Virgilio, pronto a traghettare il pubblico di Rai 2, attraverso una ricostruzione fedele e quasi scientifica dei fatti , alla scoperta di quei mitici anni e di tutti i cambiamenti culturali e antropologici che hanno generato.

“Poco di tanto” – prodotto da Rai 2 in collaborazione con Ballandi – è un format inedito in cui si mescola lo stile da monologhista di Battista e inserti del genere documentaristico. Appuntamento questa sera, mercoledì 27 maggio 2020, in prima serata su Rai 2 dalle ore 21:20.

Dove vedere in diretta tv e in streaming

Dove vedere la terza puntata di Poco di Tanto? Lo show va in onda questa sera, mercoledì 27 maggio 2020, su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

