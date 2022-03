Più forti del destino 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

Più forti del destino 2 si farà? Stasera, 18 marzo 2022, su Canale 5 abbiamo visto il finale di stagione della fiction con Giulia Bevilacqua e Laura Chiatti e molti fan si sono posti la domanda. Una risposta ufficiale non c’è. Al momento non è dato sapere se ci sarà o meno una seconda stagione della serie tv che, nonostante sia stata ambientata a Palermo, è stata girata in Puglia, in particolare a Lecce. Il set è stato allestito all’interno della Villa Reale, nel Comune di San Cesario, ma anche a San Vito dei Normanni (Brindisi) e nel Castello Dentice di Frasso. In attesa di scoprire se ci sarà o meno una seconda (2) stagione di Più forti del destino, vediamo il cast completo con i rispettivi ruoli: