Più forte ragazzi: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Più forte ragazzi, film italiano del 1972 diretto da Giuseppe Colizzi, con la coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Salud e Plata sono due piloti d’aereo. Per aiutare un loro amico in difficoltà economiche, decidono di inscenare un incidente aereo per fargli intascare i soldi dell’assicurazione. Partono dunque con un aereo Consolidated PBY Catalina, con il proposito di comunicare alle autorità di volo la loro caduta in un punto imprecisato non lontano dall’aeroporto di destinazione; sfortunatamente il loro aereo precipita veramente nella giungla amazzonica. Rimasti illesi, Plata e Salud raggiungono a piedi una piccola comunità di cercatori d’oro gestita da un locale boss del commercio dei diamanti, Mr. Ears, per il quale lavorano tutti gli appartenenti alla comunità, dai cercatori ai piloti d’aereo che fanno la spola con i centri più vicini.

Trovandosi senza un soldo, Plata e Salud, anziché mettersi in affari con Mr. Ears, decidono di fargli concorrenza. Allo scopo si procurano un vecchissimo aeroplano Boeing PT-17 Stearman, che viene rimesso a posto dopo un lungo lavoro di restauro. Durante uno dei viaggi di Plata, Salud rimasto solo nella foresta, ritrova il Matto, un cercatore di pietre preziose conosciuto alla bettola della giungla, che millanta di aver trovato un fantomatico giacimento immenso di pietre preziose; durante una sera, il vecchio racconta che anni prima seppellì 3 uomini che si erano uccisi tra loro, e durante lo scavo scoprì il motivo che li aveva spinti ad uccidersi: un tesoro. Salud, mezzo addormentato, non bada più di tanto al racconto. Il successo della nuova attività dei due piloti attira le ire degli uomini di Mr. Ears che, approfittando dell’assenza di Salud (partito con un altro aereo per trasportare un ferito grave in una notte tempestosa), tendono un agguato a Plata e fanno saltare in aria il loro aeroplano. Decisi a vendicarsi per il torto subito i due, armati di pistole, irrompono nel locale del campo dove si trovano Mr. Ears e la sua banda, sgominandola a suon di cazzotti e distruggendo, per una fatalità, la fatiscente costruzione. Per terminare l’opera, caricano il boss con i suoi uomini, tutti svenuti, su una canoa e la lasciano in balia della corrente.

Più forte ragazzi: il cast

Abbiamo visto la trama di Più forte ragazzi, ma qual è il cast completo del film in onda su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Terence Hill: Plata

Bud Spencer: Salud

René Kolldehoff: Mr. Ears

Cyril Cusack: il Matto

Carlos Munoz: Augusto

Riccardo Pizzuti: uno scagnozzo di Ears

Marcello Verziera: uno scagnozzo di Ears

Michel Antoine (non accreditato): uno scagnozzo di Ears

Sergio Bruzzichini: il pilota di Ears

Alexander Allerson (non accreditato): Naso

Ferdinando Murolo (non accreditato): Orso

Streaming e tv

Dove vedere Più forti ragazzi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 17 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.