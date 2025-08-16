Pippo Baudo morto, la malattia del conduttore

Quale era la malattia di Pippo Baudo, morto oggi a 89 anni? Il re dei presentatori non appariva in tv da qualche tempo. Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, questo il suo vero nome, ma per tutti è sempre stato Pippo Baudo. Nel corso della sua attività ha condotto numerose edizioni di varietà come Settevoci, Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Serata d’onore, Novecento e il Festival di Sanremo, di cui detiene il record di ben 13 conduzioni tra il 1968 e il 2008. È anche stato direttore artistico della manifestazione in sette delle tredici edizioni condotte. Ma qual è stata la malattia? Baudo si è spento serenamente – a quanto apprende l’Ansa – in ospedale, al Campus Biomedico di Roma, circondato dagli affetti delle persone più care e con il conforto dei sacramenti. L’ultima apparizione pubblica risale alla festa per i 90 anni di Pierfrancesco Pingitore, qualche mese fa, sorridente anche se in sedia a rotelle immortalato in vari scatti contornato da tanti amici.

Insieme a Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello è stato uno dei tenori della prima generazione della televisione italiana. Con lui, insomma, se ne va l’ultimo dei grandissimi. Pippo Baudo ha segnato 60 anni di storia della tv. Tanti i talenti da lui lanciati: da Beppe Grillo a Tullio Solenghi, da Heather Parisi a Lorella Cuccarini. Il conduttore è morto questa sera. Non sono ancora state rese note le cause della morte.

Baudo ha avuto cinque relazioni. Quella con Mirella Adinolfi (da cui ha avuto Alessandro, riconosciuto dopo anni), con Angela Lippi (da cui ha avuto la figlia Tiziana), con Alida Chelli, Adriana Russo e con Katia Ricciarelli che ha sposato a Catania nel 1986 e da cui ha divorziato nel 2007.