Pinocchio (2002) con Roberto Benigni: trama, cast e streaming

Sapevate che Roberto Benigni oltre ad interpretare Pinocchio nel film 2002, ha anche diretto la pellicola e scritto in parte la sceneggiatura insieme a Vincenzo Cerami? In più figura anche come produttore della pellicola che, nella storia del cinema italiano, è additata come la più costosa di sempre. Il film ha rappresentato l’Italia agli Oscar 75 per rappresentare il miglior film straniero, ma non è stato poi candidato per la grande sfida finale. Pinocchio, come è facile pensare, è tratto dal romanzo di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino. Di recente al cinema è arrivata una nuova versione di Pinocchio, quella di Matteo Garrone, che nel cast ritrova Benigni ma questa volta nel ruolo di un più maturo e disperato Geppetto. Vediamo qual è il cast e la trama del film di Pinocchio 2002.

Trama

La storia ovviamente è quella che conosciamo tutti. Pinocchio, un pezzo di legno trasformato in un simpatico e vispo burattino dalle abili mani di Geppetto, pur di conoscere il mondo, prenderà una cattiva strada e verrà impiccato dal gatto e la volpe. Il buon cuore della fata Turchina lo riporterà in vita e tutti lo esortano a seguire la buona strada. Pinocchio, invece viene sedotto dal fascino della trasgressione.

Cast

Chi vediamo nel cast del film?

Roberto Benigni: Pinocchio

Nicoletta Braschi: Fata dai capelli turchini

Carlo Giuffré: mastro Geppetto

Peppe Barra: Grillo Parlante

Massimiliano Cavallari: Gatto

Bruno Arena: Volpe

Kim Rossi Stuart: Lucignolo

Franco Javarone: Mangiafuoco

Luis Molteni: l’Omino di burro

Tommaso Bianco: Pulcinella

Corrado Pani: giudice

Giorgio Ariani: oste del “Gambero Rosso”

Mino Bellei: Medoro

Remo Masini: maestro di scuola

Alessandro Bergonzoni: direttore del circo

Stefano Onofri: Arlecchino

Andrea Nardi: Giangio, il contadino

Streaming

Dove vedere Pinocchio del 2002? Il film viene trasmesso in prima serata su Rete 4 domenica 20 dicembre 2020, ore 21:20. Il canale è disponibile al tasto 4 del telecomando e anche 504 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay.

