Ultimo aggiornamento ore 18:41
Home » Spettacoli » TV
TV

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 5 marzo 2026

Corrado Formigli. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 5 marzo 2026

Questa sera, giovedì 5 marzo 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l'analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 5 marzo 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui la guerra in Iran e il Medio Oriente in fiamme. Il referendum sulla giustizia e gli ultimi sondaggi prima del silenzio elettorale: una battaglia fino all'ultimo voto. Parteciperanno alla puntata il magistrato Henry John Woodcock; la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; i giornalisti Joumana Haddad, Francesca Mannocchi, Augusto Minzolini, Alberto Negri e Michele Santoro; lo storico dell'arte e Rettore dell'Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; l'attivista e scrittrice Pegah Moshir Pour; il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (FI) e il direttore della Fondazione Alleanza Nazionale Francesco Giubilei. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
