Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 26 marzo 2026

Questa sera, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 26 marzo 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui la sconfitta di Meloni al referendum. Bartolozzi, Delmastro e Santanché cacciati dal governo. È già partita la corsa alle elezioni del 2027? Parteciperanno alla puntata l’ex Premier e Presidente del M5S Giuseppe Conte; la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; l’ex Premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi; il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri; i giornalisti Italo Bocchino, Selvaggia Lucarelli, Andrea Scanzi e Nello Trocchia e la storica dell’Università Tor Vergata di Roma Michela Ponzani. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.