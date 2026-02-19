Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 19 febbraio 2026

Questa sera, giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 19 febbraio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui i toni crescenti della campagna per il referendum sulla giustizia e le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La “MAGA” Meloni, sempre più vicina al trumpismo. Un approfondimento sul caso degli Epstein files, con un’intervista esclusiva al giornalista Michael Wolff. Parteciperanno alla puntata il giornalista e conduttore di In Altre Parole su La7 Massimo Gramellini; lo storico dell’arte e Rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; lo scrittore Gianrico Carofiglio; i giornalisti Sebastiano Barisoni, Mario Calabresi, Tonia Mastrobuoni; Antonio Padellaro ed Alessandro Sallusti e la politologa e scrittrice Arianna Farinelli. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

