Petrolio Files, le anticipazioni della puntata di stasera: Antivirus

Questa sera, sabato 9 maggio 2020, su Rai 2 va in onda un episodio di Petrolio. In seguito all’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro paese, il programma ha deciso di dedicare la sua puntata al Coronavirus. Vediamo di seguito quali sono le anticipazioni della puntata di questa sera.

Petrolio Files, le anticipazioni della terza puntata | 9 maggio

Nella puntata di questa sera a Petrolio si parlerà dell’Italia nella Fase 2, una fase che deve essere gestita da tutti con grande responsabilità. Secondo gli esperti, per evitare una nuova ondata di contagio è fondamentale mettere in atto le “tre T”: test, tracciamento e terapia. Quattro milioni e mezzo d’italiani sono tornati al lavoro, alcune attività hanno riaperto, ma in tanti sono ancora chiusi. A che costo? Con l’estate ormai alle porte tutti vorrebbero ripartire, soprattutto il turismo, cuore della nostra economia.

Stiamo vivendo una fase delicata, non abbiamo ancora un vaccino per combattere il Coronavirus, su quali terapie possiamo puntare per difenderci? Il programma di Duilio Giammaria si interrogherà su tutti questi temi caldi di respiro internazionale, anche lo scontro tra USA e Cina che diventa sempre più aspro. Quanto c’è di vero nelle accuse rivolte dal presidente Trump e dal suo segretario di Stato Mike Pompeo al Grande Dragone?

Nella puntata di Petrolio interverranno anche Maurizio Molinari, direttore di “La Repubblica”; Carlo Alberto Carnevale Maffé, economista e docente presso la Bocconi School of Management; Andrea Crisanti, virologo dell’Università di Padova; l’ex Presidente del Consiglio Enrico Letta; Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo; Michele Emiliano, Governatore Regione Puglia; Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte; Alan Friedman, giornalista; Alberto Forchielli, imprenditore; Rosalba Giugni, presidente dell’associazione Marevivo; Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, e i corrispondenti Rai da Parigi e Pechino. Petrolio vi aspetta questa sera, sabato 9 maggio 2020, dalle ore 21:05 su Rai 2.

