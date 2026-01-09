Icona app
Ultimo aggiornamento ore 19:58
Home » Spettacoli » TV
TV

Perfetta illusione: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Perfetta illusione: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Perfetta illusione, film italiano del 2022 diretto da Pappi Corsicato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Milano. Toni e Paola sono una felice coppia in carriera, lui lavora come consulente in una Spa, lei gestisce un negozio di scarpe. I loro progetti però sono incrinati dall’improvviso licenziamento di Toni, a causa di una segnalazione di Chiara, che si propone di offrirgli un nuovo lavoro in una galleria d’arte. Infatti il sogno di Toni è sempre stato quello della pittura. Tuttavia tra i due nasce una tresca amorosa, e Toni dovrà cercare di mantenere segreto il rapporto con Paola.

Perfetta illusione: il cast

Abbiamo visto la trama di Perfetta illusione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Giuseppe Maggio: Toni
  • Carolina Sala: Chiara
  • Margherita Vicario: Paola
  • Sandra Ceccarelli: Adele
  • Maurizio Donadoni: Roberto
  • Daniela Piperno: Elisabetta
  • Giampiero Judica: Giovanni
  • Ruggero Franceschini: Tommaso

Streaming e tv

Dove vedere Perfetta illusione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 9 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca