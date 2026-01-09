Perfetta illusione: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Perfetta illusione, film italiano del 2022 diretto da Pappi Corsicato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Milano. Toni e Paola sono una felice coppia in carriera, lui lavora come consulente in una Spa, lei gestisce un negozio di scarpe. I loro progetti però sono incrinati dall’improvviso licenziamento di Toni, a causa di una segnalazione di Chiara, che si propone di offrirgli un nuovo lavoro in una galleria d’arte. Infatti il sogno di Toni è sempre stato quello della pittura. Tuttavia tra i due nasce una tresca amorosa, e Toni dovrà cercare di mantenere segreto il rapporto con Paola.

Perfetta illusione: il cast

Abbiamo visto la trama di Perfetta illusione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giuseppe Maggio: Toni

Carolina Sala: Chiara

Margherita Vicario: Paola

Sandra Ceccarelli: Adele

Maurizio Donadoni: Roberto

Daniela Piperno: Elisabetta

Giampiero Judica: Giovanni

Ruggero Franceschini: Tommaso

Streaming e tv

Dove vedere Perfetta illusione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 9 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.