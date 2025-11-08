Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
Questa sera, sabato 8 novembre 2025, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda il film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri, pellicola del 2013, diretta da Thor Freudenthal e con protagonisti Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario, Douglas Smith, Leven Rambin e Jake Abel. Il film è tratto dal romanzo omonimo scritto nel 2006 da Rick Riordan ed è il sequel del film del 2010 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Quattro ragazzi – Annabeth (Alexandra Daddario), Luke (Jake Abel), Grover (Brandon T. Jackson) e Talia (Paloma Kwiatkowski) – scappano da un mostro rifugiandosi nel Campo Mezzosangue, dimora di tutti i semidei come loro. Infatti Annabeth è figlia di Atena, Luke è figlio di Hermes, Grover è un satiro e Talia è figlia di Zeus. Durante la fuga, Talia si sacrifica per salvare i compagni. Suo padre Zeus la trasforma immediatamente in un albero magico, il quale traccia un confine lungo tutto il perimetro del Campo Mezzosangue, che da quel momento impedirà a qualsiasi mostro mitologico o essere mortale d’infiltrarsi.
In questo modo Talia continuerà a vivere in eterno. Sette anni dopo, Percy (Logan Lerman), figlio di Poseidone e di una terrestre, conduce una vita tranquilla nel Campo Mezzosangue con i suoi amici, il suo custode Grover e Annabeth, per la quale nutra un particolare affetto. Tra le nuove conoscenze di Percy ci sono Clarisse La Rue (Leven Rambin), la figlia di Ares, e Tyson (Douglas Smith), un ciclope buono e gentile, fratellastro di Percy in quanto figlio di Poseidone e di una ninfa del mare.
Un giorno un Toro della Colchide, un mostro simile a un toro meccanico sputafuoco, attraversa la barriera del campo e attacca Percy e i suoi amici. Grazie alla sua penna trasformata in spada, Percy riesce a distruggere il mostro. Subito dopo Luke Castellan appare all’improvviso e ha un confronto con Percy. Luke gli rivela di essere a conoscenza di una profezia che lo riguarda e cerca di convertirlo alla sua causa, dicendogli che molti altri mezzosangue si sono già uniti a lui.
Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri: il cast del film
Abbiamo visto la trama di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri, ma qual è il cast? Protagonisti sono Logan Lerman, Alexandra Daddario, Douglas Smith, Leven Rambin, Brandon T. Jackson, Jake Abel, Anthony Head, Stanley Tucci, Nathan Fillion, Missi Pyle, Mary Birdsong, Yvette Nicole Brown, Christopher Redman. Vediamo tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.
Logan Lerman: Perseus Jackson
Brandon T. Jackson: Grover Underwood
Alexandra Daddario: Annabeth Chase
Douglas Smith: Tyson
Leven Rambin: Clarisse La Rue
Jake Abel: Luke Castellan
Paloma Kwiatkowski: Talia Grace
Grey Damon: Chris Rodriguez
Stanley Tucci: Mr. D/Dionisio
Nathan Fillion: Ermes
Sean Bean: Zeus
Anthony Head: Chirone
Mary Birdsong, Yvette Nicole Brown e Missi Pyle: Graie
Robert Maillet: Polifemo
Derek Mears: Ciclope
Daniel Cudmore: Manticora
Streaming e tv
Dove vedere Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 8 novembre 2025 – su Italia 1 alle ore 21.20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.