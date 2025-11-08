Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 8 novembre 2025, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda il film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri, pellicola del 2013, diretta da Thor Freudenthal e con protagonisti Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario, Douglas Smith, Leven Rambin e Jake Abel. Il film è tratto dal romanzo omonimo scritto nel 2006 da Rick Riordan ed è il sequel del film del 2010 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quattro ragazzi – Annabeth (Alexandra Daddario), Luke (Jake Abel), Grover (Brandon T. Jackson) e Talia (Paloma Kwiatkowski) – scappano da un mostro rifugiandosi nel Campo Mezzosangue, dimora di tutti i semidei come loro. Infatti Annabeth è figlia di Atena, Luke è figlio di Hermes, Grover è un satiro e Talia è figlia di Zeus. Durante la fuga, Talia si sacrifica per salvare i compagni. Suo padre Zeus la trasforma immediatamente in un albero magico, il quale traccia un confine lungo tutto il perimetro del Campo Mezzosangue, che da quel momento impedirà a qualsiasi mostro mitologico o essere mortale d’infiltrarsi.

In questo modo Talia continuerà a vivere in eterno. Sette anni dopo, Percy (Logan Lerman), figlio di Poseidone e di una terrestre, conduce una vita tranquilla nel Campo Mezzosangue con i suoi amici, il suo custode Grover e Annabeth, per la quale nutra un particolare affetto. Tra le nuove conoscenze di Percy ci sono Clarisse La Rue (Leven Rambin), la figlia di Ares, e Tyson (Douglas Smith), un ciclope buono e gentile, fratellastro di Percy in quanto figlio di Poseidone e di una ninfa del mare.