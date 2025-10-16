Icona app
16 ottobre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

Peppermint – L’angelo della vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Antonio Scali
Peppermint – L’angelo della vendetta: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 16 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Peppermint – L’angelo della vendetta, film del 2018 diretto da Pierre Morel con protagonista Jennifer Garner. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Riley è sposata con Chris e ha una figlia di dieci anni, Carly; questi ultimi due, a causa di una ritorsione, vengono uccisi da Diego Garcia, un capo della malavita locale. Riley riesce a riconoscere gli assassini, ma nel processo che segue l’omicidio il giudice, essendo stato segretamente corrotto da Garcia, fa rapidamente chiudere il caso, adducendo come motivazione l’insufficienza di prove. Riley decide così di “farsi giustizia da sola” e di uccidere tutti coloro che hanno rovinato la sua vita, e dopo il progetto sparisce dalla circolazione.

Cinque anni dopo essere rimasta “fuori dai radar” Riley ritorna armata fino ai denti e inizia a occuparsi di tutte le persone responsabili dello sterminio della sua famiglia iniziando a uno a uno a ucciderli; l’FBI inizia a cercare di rintracciare Riley, ma questa si dimostra molto attenta e preparata, e non si fermerà fino a quando non avrà eliminato Garcia con le sue mani. Ad aiutare Riley c’è soprattutto la collaborazione dei cittadini che la vedono come un’eroina e un angelo della giustizia. Avendo spazzato via la criminalità che rovinava le loro vite, mentono agli agenti dicendo di non averla vista.

Peppermint – L’angelo della vendetta: il cast

Abbiamo visto la trama di Peppermint – L’angelo della vendetta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jennifer Garner: Riley North
  • John Gallagher Jr.: Det. Stan Carmichael
  • John Ortiz: Det. Moises Beltran
  • Juan Pablo Raba: Diego Garcia
  • Annie Ilonzeh: Agente Lisa Inman
  • Richard Cabral: Salazar
  • Method Man: Agente Barker
  • Ian Casselberry: Cortez
  • Tyson Ritter: Sam
  • Pell James: Peg
  • Jeff Hephner: Chris North
  • Cailey Fleming: Carly North
  • Chris Johnson: Mickey
  • Kyla Drew: Maria
  • Gustavo Quiroz: Jose
  • Michael Reventar: Ortega
  • John Boyd: Marvin
  • Johnny Ortiz: Torres
  • Michael Mosley: Robert Henderson
  • Jeff Harlan: Giudice James Stevens

Streaming e tv

Dove vedere Peppermint – L’angelo della vendetta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 16 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
