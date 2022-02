Pedro, il testo della canzone di Raffaella Carrà ricordata a Sanremo 2022

Qual è il testo di Pedro, la canzone di Raffaella Carrà ricordata stasera – 4 febbraio 2022 – al Festival di Sanremo 2022? Di seguito il brano con tutte le parole:

Passeggio tutta sola

Per le strade

Guardando attentamente

I monumenti

La classica straniera

Con un’aria strana

Che gira stanca

Tutta la città

A un certo punto

Della passeggiata

Mi chiama da una parte

Un ragazzino

Sembrava a prima vista

Tanto per benino

Si offre a far da guida

Per la città

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Praticamente il meglio

Di Santa Fe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Fidati di me

Altro che ragazzino

Che per benino

Sapeva molte cose

Più di me

Mi ha portato tante volte

A veder le stelle

Ma non ho visto niente

Di Santa Fe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Praticamente il meglio

Di Santa Fe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Fidati di me

Mi sono innamorata

Seduta stante

Di Pedro, Pedro, Pedro

Di Santa Fe

Mi ha sconvolto le vacanze

Mi ha stregata

Non faccio che pensare

A Pedro Pe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Travolta di passione a Santa Fe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Tornerò da te

Come ballava bene sotto le stelle

Praticamente il meglio di Santa Fe

Le ragazze lo mangiavano

Con lo sguardo

Ma lui si concentrava solo con me

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Bellissima avventura di Santa Fe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Soli io e te

Mi sono innamorata

Seduta stante

Di Pedro, Pedro, Pedro

Di Santa Fe

Mi ha sconvolto le vacanze

Mi ha stregata

Non faccio che pensare

A Pedro Pe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Praticamente il meglio di Santa Fe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Tornerò da te

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Pedro di Raffaella Carrà ma dove vedere la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.