Pechino Express 2022, la mappa: il percorso (location) della gara

Pechino Express 2022 arriva giovedì 10 marzo su Sky. La nuova edizione ha scelto venti nuovi concorrenti, quindi dieci nuove coppie che si metteranno alla prova e vagheranno per il Medio Oriente con lo zaino in spalla e pochissime risorse a loro disposizione. La nuova edizione vedrà quindi le dieci coppie esplorare nuovi territori, entrando in contatto con culture straordinarie e molto lontane dalle proprie. Scopriamo qual è il percorso della gara, quali sono le location e l’itinerario di Pechino Express 2022.

Mappa e itinerario: percorso e location della gara

Quest’anno l’edizione di Pechino Express porterà i concorrenti lungo la Rotta dei Sultani, che è tra l’altro il sottotitolo del reality show. Questo perché l’itinerario si srotola in quattro scenari differenti. I concorrenti dovranno percorrere oltre 7.000 km durante la gara e ogni coppia avrà pochissimi strumenti in dotazione. Con un semplice zaino in spalla munito del minimo indispensabile ed un euro a persona al giorno, dovranno cavarsela in ogni circostanza. La Rotta dei Sultani include tutti quei territori dove un tempo hanno dominato i celebri sovrani islamici. Sotto la loro guida, le civiltà mediorientali hanno prosperato nei secoli. E i concorrenti di Pechino Express 2022 avranno la possibilità di ammirare di persona lo splendore dell’epoca Ottomana con influenze greche e romane, così come il misticismo Sufi e gli antichi popoli Ittiti, Mongoli, Persiani, Beduini e Nabatei.

Il viaggio durerà 7.000 km e parte dalla Turchia, precisamente da Cappadocia, la città di Mustafapasa. Qui le dieci coppie impugneranno lo zaino e partiranno per la loro avventura. Da lì raggiungeranno la città sotterranea di Mazi, Sultanhani Caravanserai, Konya, il lago Egirdir, Pamukkale, Belevi, Ayvalik per poi terminare con Istanbul.

Si passa poi alla seconda tappa del viaggio, quale Uzbekistan. Qui i concorrenti di Pechino Express avranno modo di sperimentare il passaggio dal deserto di Kyzylkum a Khiva. Si passa a Bukhara, Samarcanda lungo la Via della Seta, e infine alla capitale Tashkent. La terza tappa di Pechino Express 2022 è in Giordania. Qui i concorrenti potranno ammirare la misteriosa Petra, piena di tesori nascosti, per poi passare a Kerak e ad Amman. L’ultima tappa porta i concorrenti di Pechino Express negli Emirati Arabi. Si parte da Al Khaimah per arrivare ad Abu Dhabi. La finalissima invece si terrà per le strade di Dubai.