Pechino Express, la tappa della quarta puntata: Bangkok

Qual è la nuova tappa di Pechino Express? L’adventure game di Rai 2, condotto da Costantino della Gherardesca, va in onda martedì 3 marzo 2020 con la quarta puntata, la cui ambientazione sarà la capitale thailandese. I concorrenti in gara dovranno esplorare la bella Bangkok in lungo e in largo, cercando di superare le prove e vincerle. Quella di questa sera sarà l’ultima puntata in territorio thailandese, dopodiché chi passerà la selezione potrà puntare a un nuovo scenario.

Conosciuta come la Città degli Angeli, Bangkok si presta benissimo a questo genere di programma: contando ben 8 milioni di abitanti, la città è ricca di contraddizioni, poiché presenta una parte tecnologica e innovativa in netto contrasto con la parta antica che attira tantissimi turisti. La metropoli asiatica è un luogo di antiche tradizioni miste a uno stile contemporaneo: è possibile vedere maestosi grattacieli e antichissimi templi.

Vediamo di seguito come si strutturerà questa quarta tappa di Pechino Express 2020.

Pechino Express 2020, la quarta tappa del programma: benvenuti a Bangkok

Da dove partiranno i nostri avventurosi? Dalla parte antica, ovviamente, nello specifico dal tempio Wat Suthat Thepwararam. Si parte dunque dal cuore pulsante della tradizione di Bangkok per poi inerpicarsi nel connubio di contraddizioni che è questa città asiatica.

Una volta arrivati al checkout, Costantino consegnerà la busta nera ai Wedding Planner, che hanno vinto la precedente tappa di Pechino Express, e darà il via alla prima missione.

Si girerà per Chinatown, si passerà per i banchi del mercato dei fiori di Yodpiman, tra una chiacchiera e una corsa. A metà percorso si raggiungerà il primo traguardo e qui due coppie si qualificheranno per la prima d’immunità. La coppia vincitrice proseguirà il viaggio in Cina.

La meta finale di questa quarta tappa di Pechino Express è il tempio di Wat Benchamabophit, un tempio di marmo dove Costantino annuncerà la classifica finale. Due delle coppie in gara saranno a rischio eliminazione e a scegliere il loro destino sarà la coppia prima in classifica. Fermo restando che sarà la busta nera a decretare se la coppia poi sarà realmente eliminata o no.

Pechino Express vi aspetta con i suoi paesaggi questa sera, martedì 3 marzo 2020, dalle ore 21:20 su Rai 1.

