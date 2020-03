Wat Benchamabophit, la quarta tappa di Pechino Express 2020: dove si trova il tempio

Il viaggio di Pechino Express si sofferma in Thailandia per un’ultima puntata, in onda questa sera – martedì 3 marzo 2020 – su Rai 2. Le coppie in gara dovranno affrontare un lungo tour per la Città degli Angeli aka Bangkok, la capitale thailandese, e il Wat Benchamabophit sarà l’ultimo punto d’incontro prima di decidere chi sarà la coppia vincitrice e chi, invece, dovrà (forse) abbandonare il programma. Wat Benchamabophit è un maestoso tempio in marmo che mantiene alta la tradizione culturale di Bangkok, una città conosciuta per le sue contraddizioni strutturali poiché divisa in due (da una parte la tecnologia e l’innovazione, dall’altra la tradizione e l’antico). Vediamo dove si trova Wat Benchamabophit, come raggiungerlo e qual è la sua storia.

Wat Benchamabophit, dove si trova il tempio: quarta tappa di Pechino Express

Wat Benchamabophit è un tempio importante e caro alla città di Bangkok, di importanza religiosa e conosciuto anche come “il tempio di marmo” – poiché il luogo di preghiera è stato realizzato con marmo di Carrara importato dall’Italia – o anche Wat Ben. Tale struttura è considerata un tempio reale di prima classe. Il suo nome ufficiale ( Wat Benchamabophit Dusitwanaram) significa letteralmente “il monastero del quinto re vicino a Dusit Palace” e si riferisce al quinto re Chulalongkorn il Grande (Rama V).

Il tetto a cinque livelli, i timpani riccamente decorati e l’ingresso composto da quattro colonne e i due leoni ai lati, possono contare sull’utilizzo del marmo bianco che riflette delicatamente la luce del sole, creando un effetto armonico. La statua del Buddha – il Phra Buddha Chinnarat – presente all’interno della sala è la più importante del tempio, è stata realizzata in bronzo in stile Sukhothai e raffigura Buddha con un bellissimo sfondo illuminato blu.

Il tempio si collega poi, tramite tre ponti in rosso, agli alloggi privati dei monaci, caratterizzati da particolari colorazioni. Wat Benchamabophit non è un tempio dormiente, anzi, già dalle prime luci del mattino molte persone portano offerte.

Dove si trova il tempio? All’incrocio tra Thanon Rama V e Thanon Si Ayutthaya. Come raggiungerlo? Il modo più veloce è prendere lo Skytrain (BTS) fino alla stazione Phayathai, dopodiché conviene prendere un taxi per raggiungere la destinazione. Nei pressi del tempio, è possibile raggiungere la Vimanmek Mansion e la Sala del Trono Ananta Samakhom. Per visitare il tempio è necessario rispettare un dress code, o meglio vestire in modo appropriato perché si tratta di uno templi più importanti del paese.

Pechino Express vi aspetta con i suoi paesaggi questa sera, martedì 3 marzo 2020, dalle ore 21:20 su Rai 1.

