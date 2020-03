Wat Suthat Thepwararam, la quarta tappa di Pechino Express 2020: dove si trova il tempio

Anche questa sera, 3 marzo 2020, va in onda una puntata di Pechino Express, l’adventure game di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca. Il programma, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, questa sera ci porterà nella bellissima città di Bangkok, detta anche Città degli Angeli, popolata da 8 milioni di persone e che si contraddistingue per la sua bivalenza: da un lato della città prevale la tecnologia e l’avanguardia, dall’altra invece si preserva l’antico e le tradizioni. Per la quarta tappa, si partirà dal Wat Suthat Thepwararam, un tempio importante di Bangkok.

I protagonisti di Pechino Express 2020 dovranno dunque attraversare la capitale thailandese sperando di superare le prove e anche di vincerle per scampare alla potenziale eliminazione. Zigzagando per la città, le coppie in gara dovranno ammirare tantissimi paesaggi, dai templi ai grattaceli, dal mercato dei fiori alla Chinatown. Tra i tanti scenari mozzafiato in cui s’imbatteranno i protagonisti spunta anche il Wat Suthat Thepwararam, un tempio importante che sarà il punto di partenza della loro nuova avventura. Vediamo dove si trova Wat Suthat Thepwararam e come raggiungerlo.

Wat Suthat Thepwararam, dove si trova il tempio: quarta tappa di Pechino Express

Wat Suthat Thepwararam è un tempio antico, la cui costruzione risale al regno di Rama I, ma fu completato soltanto durante il regno di Rama II. Quello che caratterizza questo tempio è la sala delle statue: è la più alta di tutta la Thailandia. All’interno del tempio è presente una statua del Buddha che risale al XIV secolo, al periodo di Sukhothai, chiamato Phra Si Sakkayamuni: i fedeli rivolgono a lui le preghiere per diventare leader dalla mentalità aperta. Il tempio è aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 16:00 ed è collegato all’incrocio della via Bamrung Mueang e della via Ti Thong, accanto al Sao Ching Cha (l’Altalena Gigante). Pechino Express vi aspetta con i suoi paesaggi questa sera, martedì 3 marzo 2020, dalle ore 21:20 su Rai 1.

Dove vedere in tv e in streaming Pechino Express

Potrebbero interessarti Cinquanta sfumature di nero: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5 Wat Benchamabophit, il tempio della quarta tappa di Pechino Express 2020 Pechino Express, la tappa della quarta puntata: Bangkok